Беглов заявил о 90% готовности технических помещений на станции «Юго-Западная»

Готовность внутренних технических помещений на строящейся в Петербурге станции метро «Юго-Западная» (проектное название «Казаковская») составляет около 90%. Работы на объекте идут по графику. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Беглова 29 августа сообщила пресс-служба Смольного.

По словам главы города, на крыше здания вестибюля завершено устройство стеклянного купола инженерного атриума, возведены конструкции всех шести этажей. В кассовом зале уже смонтировано стеклянное панно, закончена облицовка его полов и стен натуральным гранитом. На станции разместили архитектурное освещение и установили четыре эскалаторы, ведутся пусконаладочные работы.

Также близ будущей станции метро ведется благоустройство прилегающей территории. Работы предполагается завершить до конца агротехнического сезона этого года, отметил господин Беглов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что открытие станции метро «Юго-Западная» для пассажиров перенесли на начало 2026 года. На конец текущего года запланировано окончание строительных работ.

Андрей Цедрик