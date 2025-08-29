Главные новости за 29 августа. Новороссийск

В Новороссийске локализовали утечку нефти в море.

Глава СКР взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Новороссийске.

Продажи недвижимости с сервисным управлением в Анапе в 2025 году выросли вдвое.

В Анапе объем продаж на первичном рынке недвижимости сократился на 40%.

Пожар под Геленджиком планируют локализовать к вечеру 29 августа.

«Черноморец» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Дмитрием Стоцким.

Абрау-Дюрсо возглавило топ самых дорогостоящих направлений для отдыха в сентябре.