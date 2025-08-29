«Черноморец» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Дмитрием Стоцким

Защитник Дмитрий Стоцкий покинул «Черноморец», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

35 летний футболист пополнил состав клуба в межсезонье. В текущем сезоне на счету защитника пять игр в составе «Черноморца».

После шести туров в ФНЛ команда из Новороссийска занимает последнее, 18 е место в турнирной таблице. Ранее клуб объявил о расставании с главным тренером Сергеем Первушиным, на его место временно назначен Эдуард Саркисов, ранее не раз возглавлявший клуб.

Дмитрий Стоцкий известен по выступлениям за «Балтику», «Уфу», «Краснодар» и «Пари НН». На его счету одна игра за сборную России: выход на замену в товарищеском матче с командой Чехии (5:1).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новороссийский «Черноморец» уступил «Факелу» на домашней арене.