Продажи недвижимости с сервисным управлением в Анапе в 2025 году выросли вдвое

Спрос на курортную недвижимость с сервисным управлением в новых комплексах Анапы в начале 2025 года увеличился почти в два раза. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.

Сервисные лоты стали ведущим форматом на южном рынке, тогда как ранее их доля не превышала 5–10%. Классические квартиры продолжают стабильно продаваться, а вот спрос на коттеджи и вторичное жилье заметно снизился.

«Такие проекты формата “все включено” обладают насыщенной инфраструктурой: консьерж-сервис, благоустроенная территория с бассейнами, SPA-зонами, прогулочными аллеями, спортивными площадками, зонами отдыха ориентированы, как на круглогодичное проживание, так и на сдачу в аренду»,— подчеркнул основатель девелопера Bravo.