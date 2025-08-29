Жители Юга России и Северного Кавказа одолжили до зарплаты 21 млрд рублей

С 2020 года Сбер более 3 млн раз одолжил до зарплаты южным клиентам суммарно 21 млрд рублей. Каждый 10-й рубль в стране таким образом сегодня берут именно в южных регионах.

Фото: сгенерировано нейосетью Сбера Kandinsky

По итогам 7 месяцев 2025 года Сбер на Юге России и Северном Кавказе открыл около 422 тысяч таких займов на 3,3 млрд рублей. По сумме в ТОП-5 вошли Краснодарский край (1,3 млрд рублей), Ростовская область (1 млрд рублей) и Ставрополье (532 млн рублей), Республики Адыгея (80 млн рублей) и Карачаево-Черкесия (78 млн рублей). По числу 76% приходится на ЮФО и почти 24% — на СКФО.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «С 2020 года ежегодно весной и все летние месяцы видим растущий спрос на деньги до зарплаты. Особенно это актуально для Крыма и исторических регионов России, на Кубани, в Ростовской области и на Ставрополье. За 7 месяцев максимальную динамику роста среднего чека к прошлому году показывают Калмыкия (+38%), Дагестан (+36%) и новые регионы (+31%)».

По итогам 7 месяцев 2025 года лидерами по среднему чеку стали Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области (17 000 рублей), Чечня (12 700 рублей), Дагестан (11 000 рублей), Ингушетия (9 700 рублей), Республика Крым и Севастополь (9 300 рублей). Три самых крупных региона Юга России и СКФО по числу жителей показали примерно равные средние результаты: Кубань (7 800 рублей), Ростовская область (7 750 рублей), Ставрополье (7 600 рублей). Минимальный средний чек зафиксирован в Адыгее (6 700 рублей), Калмыкии (7 200 рублей) и в Карачаево-Черкесии (7 500 рублей).

Тенденцией южного рынка 2025 года остаётся растущая частота пользования деньгами до зарплаты на покупку туров выходного дня, авиа- и железнодорожных билетов, оплату гостиниц, а также для крупных покупок в магазинах одежды и обуви в период скидок и распродаж. Среднестатистический портрет заёмщика выглядит так: мужчина 30-45 лет с ежемесячным доходом от 35 до 85 тысяч рублей, который более 75% трат проводит онлайн и возвращает средства со следующей зарплаты на карту банка за 10-14 дней.