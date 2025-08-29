Глава СКР взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Новороссийске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав дольщиков ЖК «Надежда 5» («Симфония») в селе Цемдолина города Новороссийска. Об этом сообщили в информационном центре СК.

Поводом для обращения жителей стало отсутствие прогресса в завершении строительства. Изначально застройщиком выступало СЗ «Гарант», которое было признано банкротом в 2022 году, спустя четыре года после начала работ. Несмотря на то, что в мае 2023 года право на достройку жилого комплекса было передано ООО СЗ «Квант», монтажные работы так и не были возобновлены. Кроме того, дольщики не могут перезаключить договоры и лишены возможности защитить свои права, включая право на компенсацию.

Ранее данная ситуация уже освещалась в СМИ и была взята на контроль центральным аппаратом СК России. По факту нарушений возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль.