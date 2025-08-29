Каждый четвертый житель Краснодара одобряет возможность образования за границей

Столько же (23%) жителей столицы Кубани отдают предпочтению Китаю для его получения. Это самый высокий показатель среди жителей всех 3 южных городов-участников исследования Сбера и выше общероссийского показателя на 3%.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Радует, что уже 9% россиян целенаправленно копят на своё образование или обучение детей. Причём, 4 из 5 опрошенных выбирают получение высшего образования внутри страны и готовы инвестировать в обучение до 300 тысяч в год, и до 1,6 млн за всё время учёбы. Самый большой интерес среди стран вызывает Китай: и у родителей, и у молодёжи. Учиться в Китае сегодня готов почти каждый третий (28%)».

Как выяснили аналитики Сбера, 79% жителей крупных городов России отдают предпочтение получению высшего образования в пределах страны. Каждый пятый опрошенный готов поддержать стремление своих детей учиться за рубежом. Причем, среди этих родителей самым популярным направлением оказался Китай (20%). В Краснодаре родителей, поддерживающих такое стремление детей, больше, чем в среднем по стране и среди других южных городов-участников исследования — 23%.