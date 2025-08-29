Пожар под Геленджиком планируют локализовать к вечеру 29 августа

Лесной пожар под Геленджиком рассчитывают локализовать к вечеру 29 августа, об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что ситуация постепенно стабилизируется: в частности, значительно сократилось количество точечных очагов возгораний у моря. Площадь активного горения в настоящее время не превышает 500 кв. м. Важным фактором является северо-восточный ветер, который дует в сторону моря и препятствует распространению огня вглубь лесного массива, что специалисты оценивают как благоприятный фактор.

Для ликвидации пожара задействована группировка численностью 545 человек и 89 единиц техники. Также работают два вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200, которые уже совершили 67 сбросов воды.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 42,4 га.