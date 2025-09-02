Сбер: Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу подростков-инвесторов

Эксперты выяснили, что вдохновляет их инвестировать и чем отличались сделки взрослых и юных инвесторов этим летом.

Фото: Нейросеть GigaChat от Сбера 4

Число подростков-инвесторов за последние два месяца выросло почти в четыре раза — с 18 тыс. до 70 тыс. человек, подсчитали аналитики СберИнвестиций в преддверии Дня знаний. Второе место в стране по числу юных инвесторов занял Краснодарский край.

Помимо Краснодарского края в топ-5 регионов по числу подростков-инвесторов вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область и Красноярский край. На текущий момент большинству подростков-инвесторов 16–17 лет (по 31%), четверти ребят — 15 лет, а 14% ребят открыли брокерский счет уже в 14 лет. Всего в опросе приняли участие более 1000 респондентов из разных регионов России.

Анализ портфелей показал, что летом подростки предпочитали акции, они заняли 71% в объеме чистых покупок за вычетом продаж. По этому показателю подростки опережают взрослых более чем на 60%.

На втором месте — короткие корпоративные облигации со сроком погашения менее пяти лет (11%). Замыкают тройку фонды денежного рынка (8%), которые подростки продолжают выбирать в отличие от взрослых, которые летом такие фонды чаще продавали, чем покупали.

У взрослых лидером в объеме нетто-покупок летом стали короткие облигации (34%). На втором месте по популярности — длинные облигации со сроком погашения более семи лет (18%). На акции за этот период пришлось только 10% чистых вложений.

Эксперты также узнали, что 60% подростков пришли на фондовый рынок, чтобы разобраться, как он устроен. Почти четверть опрошенных увидели, как инвестируют блогеры и другие лидеры мнений. Еще 12% последовали примеру взрослых, а 4% — примеру друзей.

Больше всего в инвестировании подросткам нравится наблюдать, как растут их сбережения. Такой ответ выбрали 71% подростков. 34% больше всего интересует получение дивидендов. 19% в первую очередь ценят то, что могут ощутить себя совладельцами компании и почувствовать свою сопричастность к бизнесу. 10% с удовольствием обсуждают результаты инвестирования с родителями и друзьями.

«81% ребят планируют инвестировать всю жизнь. Это хороший сигнал, который показывает, что ребята уже в таком юном возрасте стремятся инвестировать осознанно и мыслят долгосрочно. Также выяснилось, что родители большинства подростков-инвесторов пока не имеют брокерского счета. Это значит, что интерес к инвестициям появляется у самих подростков, они выходят на рынок по своему желанию и, возможно, скоро как раз своим примером вдохновят близких и друзей начать инвестировать»,— прокомментировала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.