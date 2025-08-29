В Анапе объем продаж на первичном рынке недвижимости сократился на 40%

Объем продаж на первичном рынке жилой и апартаментной недвижимости Анапы в первом полугодии 2025 года сократился на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько.

«Для сравнения, в целом по России данный показатель снизился на 8%. Другими словами, падение рынка в Анапе в 5 раз выше среднероссийского. Чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, оказала серьезное влияние на всю туристическую отрасль курорта. В первую очередь, сократилось количество гостей, а вместе с этим и все остальные ключевые экономические показатели. Снижение продаж есть прямое следствие аварии с танкерами на экономику недвижимости курорта»,— считает Илья Володько.

Эксперт по инвестициям в недвижимость, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев отрицательную динамику спроса на рынке недвижимости Анапы связывает с высокой ключевой ставкой ЦБ, «завышенной», по мнению покупателей, ценовой политикой застройщиков, отсутствием гибких инструментов стимулирования продаж у девелоперов.

«На мой взгляд частный инвестор пока слабо верит в сценарии эксплуатации и окупаемости, которые транслируют застройщики, так как сдать недвижимость более чем 150 дней в году достаточно проблематично. Плюс строящиеся объекты рассчитаны на сегмент выше среднего, в то время как Анапа — это доступный семейный курорт. Заполнение объектов класса “четыре и пять звезд” будет затруднено. Средний срок окупаемости по объектам курортной недвижимости составит 15-17 лет»,— считает эксперт.

Он добавляет, что с точки зрения привлекательности инвестиций в недвижимость локации, находящиеся в непосредственной близости к морю, обладающие инфраструктурой для круглогодичной загрузки, будут самыми ликвидными. Жилая недвижимость даст несколько меньшую доходность, но она будет более ликвидна на вторичном рынке. «Хорошие дисконты сейчас дают на жилую недвижимость, порядка 15% от прайсовой стоимости в проектах близких к завершению. Вероятно, что с уменьшением уровня ключевой ставки темпы продаж вырастут, и девелоперы начнут повышать цены»,— прогнозирует Евгений Ткачев.

Маргарита Синкевич