Абрау-Дюрсо возглавило топ самых дорогостоящих направлений для отдыха в сентябре

Абрау-Дюрсо заняло первое место в рейтинге самых дорогостоящих направлений для отдыха в сентябре. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, в селе Краснодарского края путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 8,5 тыс. руб.

Второе место занял Осташков, где одна ночь размещения обойдется путешественникам в 6,9 тыс. руб. В городе туристы остаются в среднем на пять ночей.

Топ-3 замыкает Сортавала. В городе на берегу Ладожского озера путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,4 тыс. руб.

В рейтинг самых дорогостоящих направлений для отдыха в сентябре также вошел еще один населенный пункт Краснодарского края. Красная Поляна заняла 10-е место. На горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6 тыс. руб.

Мария Удовик