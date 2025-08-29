В Новороссийске локализовали утечку нефти в море

При проведении погрузочной операции на танкер «T. Semahat» в акватории морского порта Новороссийск через шланговую систему выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла внештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти попало в акваторию моря. Точный объем разлива в настоящее время уточняется. Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

был приведен в действие соответствующий план ЛАРН (Ликвидации Аварийных Разливов Нефти). В районе инцидента развернуты все необходимые силы и средства, включая 87 специалистов, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные системы и семь плавучих емкостей. Установлено 800 метров боновых заграждений, осуществляется сбор нефтяной эмульсии. Проводится постоянный экологический мониторинг обстановки с регулярным отбором проб.

ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок. Инцидент зарегистрирован в МСКЦ Новороссийск.