Главные новости за 29 августа. Сочи

Администрация Сочи выделила свыше 150 млн руб. на восстановление участка дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, пострадавшего от оползня. Сейчас на участке идут работы по строительству противооползневых сооружений, восстановлению дорожного покрытия, обустройству водоотвода и укреплению обочины.

Краевые власти направили 40 млн руб. на продолжение благоустройства парка 50-летия Победы в сочинском микрорайоне Хоста.

ВТБ завершил конкурс по продаже сочинского отеля «Камелия» за 10 млрд руб. и оформляет договоры с покупателем — компанией «Правильные решения». В течение ближайших пяти лет банк планирует полностью избавиться от непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны Центробанка.

На оперативном совещании Следственного комитета России в Сочи под руководством Александра Бастрыкина было заявлено, что число преступлений, совершенных иностранцами в Южном федеральном округе, увеличилось на 17% и достигло почти 2 тыс. случаев.

В субботу, 20 сентября, в Сочи ограничат движение на участке дороги в Лазаревском районе из-за проведения второго этапа чемпионата Краснодарского края по горным автомобильным гонкам. Движение транспорта будет перекрыто с 9:00 до 18:20.

300 жителей Туапсинского муниципального округа получили единовременные выплаты по 15 тыс. руб. в качестве компенсации за ущерб от наводнения 3 августа. Пока муниципалитету направлено 27 млн руб.

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Домодедово с 219 пассажирами на борту, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя. Спустя несколько часов пассажиры вылетели на резервном борту.