ВТБ оформляет продажу отеля «Камелия» в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ завершил конкурс по продаже сочинского отеля «Камелия» за 10 млрд руб. и оформляет договоры с покупателем — компанией «Правильные решения». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы закончили конкурс по "Камелии", ведем сейчас договорное оформление этого... Остальные конкурсы еще не завершены. Мы будем иметь внутри этого года еще ряд реализаций непрофильных активов в гостинично-торговой области»,— заявил топ-менеджер.

ВТБ намерен реализовать часть непрофильных активов в гостинично-торговом сегменте до конца 2025 года. Сделка с отелем стала частью масштабной программы банка по выходу из непрофильных направлений.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее отмечал, что в течение ближайших пяти лет банк планирует полностью избавиться от непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны Центробанка.

Весной Пьянов сообщал о планах реализовать иммобилизованные активы на сумму в несколько десятков миллиардов рублей, включая гостиницу в Сочи и залоговое имущество БМ-Банка.

