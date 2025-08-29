Из краевого бюджета выделили 40 млн рублей на благоустройство парка в Хосте

Краевые власти направили 40 млн руб. на продолжение благоустройства парка 50-летия Победы в сочинском микрорайоне Хоста. Об этом сообщил глава администрации Хостинского внутригородского района Иван Савин во время прямой линии с мэром города Андреем Прошуниным, передает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Вопрос о состоянии парка поднял председатель ТОС Хоста Евгений Ачох. Общественник отметил, что детская площадка пришла в негодность — разрушились малые архитектурные формы, покрытие требует ремонта. Также необходимо установить дополнительную парковую мебель и освещение.

В 2024 году благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева в парке отремонтировали дорожки и тротуары, а также систему отвода дождевой воды. На эти работы из краевого бюджета выделили 25 млн руб., а площадь благоустройства составила более 4 тыс. кв. м.

Иван Савин отметил, что одним из главных приоритетов работы администрации является создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей курорта. Он добавил, что парк 50-летия Победы является важным местом в микрорайоне Хоста.

Господин Савин также сообщил, что уже заключен муниципальный контракт на обустройство детской площадки. Дополнительно из краевого бюджета по депутатским наказам выделили еще 15 млн руб. Подрядчик установит современные игровые комплексы, сделает безопасное покрытие и установит ограждение. Планируется обновление парковой мебели, системы освещения и озеленения. Работы должны завершиться к началу декабря.

В то же время в рамках проектов инициативного бюджетирования продолжается благоустройство детских и спортивных площадок в селах Хостинского района. В этом году планируется завершить работы по обустройству площадок в переулке Калиновом в селе Измайловка и на улице Юбилейной в селе Прогресс.

