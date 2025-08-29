В Туапсинском округе 300 жителей получили компенсации после наводнения

300 жителей Туапсинского муниципального округа получили единовременные выплаты по 15 тыс. руб. в качестве компенсации за ущерб от наводнения 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества получили 175 человек. Пока муниципалитету направлено 27 млн руб.

Администрация Туапсинского муниципального округа обратилась с просьбой о дополнительном финансировании, в связи с чем было подготовлено постановление об увеличении бюджетных ассигнований.

Стихийное бедствие произошло 3 августа, когда за короткое время в Туапсинском округе и Горячем Ключе выпало почти две месячные нормы осадков — до 160 мм. В регионе был введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

В результате подтопления пострадали 70 придомовых территорий и 34 дома. В Лермонтово затопило пять скважин, повредился водопровод и разрушился один мост. Также 25 домов пострадали в Дефановке, а 20 придомовых территорий — в Новомихайловском.

