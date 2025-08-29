Сочи направил 150 млн рублей на восстановление оползневого участка в Адлере

Администрация Сочи выделила свыше 150 млн руб. на восстановление участка дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, пострадавшего от оползня. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время прямой линии с горожанами, передает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Дорога местного значения была повреждена из-за активизации оползневого процесса. Сейчас на участке идут работы по строительству противооползневых сооружений, восстановлению дорожного покрытия, обустройству водоотвода и укреплению обочины. Также благоустраивают прилегающую территорию.

Завершить все работы планируют до 30 июня 2026 года. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит 151,8 млн руб.

В Сочи есть около 2,5 тыс. участков, подверженных оползням, и примерно каждый десятый из них находится на городских дорогах. Глава города сообщил, что с поддержкой губернатора Вениамина Кондратьева принимаются меры для улучшения транспортной инфраструктуры и жилых районов. За последние пять лет было проведено устранение оползневых процессов на 29 участках дорог в Сочи, на что было выделено 2 млрд руб.

Он также отметил, что в планах капитальный ремонт Сухумского и Новороссийского шоссе, а также других объектов.

В Сочи насчитывается 1,1 тыс. улиц с общей протяженностью муниципальных дорог в 1,2 тыс. км. С 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 385 автодорог общей длиной около 370 км, потратив на это примерно 5 млрд руб. В результате 89,21% дорог приведены в нормативное состояние.

На ремонт дорог в 2025 году из городского бюджета выделили около 300 млн руб. Работы также проводятся в рамках программ территориального общественного самоуправления на 77 объектах.

Мария Удовик