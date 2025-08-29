В Сочи на совещании СК отметили рост преступности приезжих на 17%

На оперативном совещании Следственного комитета России в Сочи под руководством Александра Бастрыкина было заявлено, что число преступлений, совершенных иностранцами в Южном федеральном округе, увеличилось на 17% и достигло почти 2 тыс. случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В работе приняли участие первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев, а также руководители управлений по Краснодарскому краю, Республикам Адыгея и Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областям, Крыму и Севастополю. В повестке обсуждались ключевые социальные вопросы, включая расселение из аварийного жилья, задолженность по заработной плате и рассмотрение обращений граждан.

Особое внимание уделили ситуации с аварийным жильем. Несмотря на рост числа возбужденных уголовных дел, темпы освоения бюджетных средств остаются низкими, и тысячи граждан продолжают жить в небезопасных условиях. Глава СК поручил региональным подразделениям активнее работать с жалобами населения и взаимодействовать с органами власти.

Обсуждалась и проблема невыплаты заработной платы. На начало 2025 года долг по зарплатам в ЮФО составлял 168 млн руб., к июлю он сократился на треть и составил 111 млн руб., но около 1 тыс. работников по-прежнему не получили причитающиеся деньги.

В центральный аппарат СК из округов поступило свыше 22 тыс. обращений, связанных с долевым строительством, здравоохранением, обеспечением лекарственными препаратами и другими социально значимыми вопросами.

Александр Бастрыкин подчеркнул необходимость постоянного мониторинга обращений и информационного поля, потребовал от руководителей региональных подразделений усилить контроль за приоритетными направлениями и в установленные сроки отчитаться о выполнении поручений.

Мария Удовик