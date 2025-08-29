Рейс Сочи — Домодедово прерван из-за технической неисправности

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Домодедово с 219 пассажирами на борту, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя. Спустя несколько часов пассажиры вылетели на резервном борте, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Рейс U6-378 должен был отправиться в 20:50, однако его вылет неоднократно откладывался. Лайнер поднялся в воздух только в 22:10. Примерно через минуту, как пишут ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев, после взлета в левом двигателе раздался хлопок.

Экипаж принял решение о возврате. Благодаря профессиональным действиям пилотов посадка прошла благополучно.

По данным ряда Telegram-каналов, после аварийной посадки нескольким пассажирам стало плохо, у них возникли проблемы с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальных привели в чувство на месте.

Авиакомпания оперативно организовала замещающий рейс. Пассажирам предоставили все услуги согласно федеральным авиационным правилам: питание, напитки и размещение в гостиницах.

Резервное воздушное судно с пассажирами вылетело из Сочи в Москву в 07:14.

Мария Удовик