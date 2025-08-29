Автогонки в Сочи заблокируют пятикилометровый участок дороги на день

В субботу, 20 сентября, в Сочи ограничат движение на участке дороги в Лазаревском районе из-за проведения второго этапа чемпионата Краснодарского края по горным автомобильным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этот день состоится второй этап соревнований «Сочи 2025». Ограничения коснутся пятикилометрового отрезка автомобильной дороги от поселка Марьино — от кафе «У горца» в направлении Лазаревского.

Движение транспорта будет перекрыто с 9:00 до 18:20. Власти призывают водителей учесть эти изменения при планировании поездок.

Мария Удовик