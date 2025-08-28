Главные новости за 28 августа. Кубань, Крым, Адыгея

На Афипском НПЗ и в лесу Геленджика произошли пожары из-за падения обломков БПЛА. В обоих случаях пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные и специальные службы.

Над Краснодарским краем сбили 18 украинских дронов, над Крымом — 11.

В Сочи после ночных ограничений на прием и выпуск воздушных судов специалисты корректируют расписание рейсов.

Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили после пожара, возникшего из-за атаки беспилотников.

В Геленджике эвакуировали базы отдыха вблизи лесного массива, загоревшегося после падения беспилотников.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Краснодар» планируется ввести в эксплуатацию в третьем-четвертом квартале 2027 года. Проект реализуется с незначительными отклонениями от графика.

Для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Сочи выбран участок вблизи нового аэровокзального комплекса Краснодара. Как сообщил председатель совета директоров ООО «Аэротерминал» Александр Шмигельский, железнодорожная ветка может пройти в 700 м от будущего терминала.

Анапа, Краснодар, Горячий Ключ и пять районов Краснодарского края стали лидерами по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2025 году.

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 19 га.

В Краснодарском крае вечером в четверг, 28 августа, объявили ракетную опасность. По Крымскому мосту перекрыли движение.