Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 19 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 19 га, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарского края. Для тушения задействованы 257 человек, 42 единицы техники, самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее администрация Геленджика обратилась к жителям города с просьбой подключиться к ликвидации возгорания. Сбор добровольцев намечен на утро 29 августа.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко направил группу спасателей для помощи в тушении. Дополнительно к месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС по Краснодарскому краю.

По данным региональных властей, возгорание возникло в лесном массиве после ночной атаки беспилотников и быстро распространилось.

Вячеслав Рыжков