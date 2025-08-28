В аэропорту Сочи корректируют расписание после ночных ограничений

В Сочи после ночных ограничений на прием и выпуск воздушных судов специалисты корректируют расписание рейсов. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу аэропорта курорта.

По информации аэропорта, восстановить регулярное расписание планируют в течение дня. Возможны переносы, отмены или объединения рейсов в ближайшие двое суток. Пассажирам рекомендуют уточнять статус полета у авиакомпаний, а также пользоваться актуальными данными на электронных табло, сайте воздушной гавани и в телеграм-боте AerodinamikaBot.

Ограничения ввели в ночь с 27 на 28 августа по соображениям безопасности полетов. В указанный период российские силы ПВО сообщили о перехвате более 100 украинских беспилотников над Черным морем и в ряде регионов страны, включая Краснодарский край.

Анна Гречко