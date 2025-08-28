Возле аэропорта Краснодара выбрали участок для строительства ВСМ Москва — Сочи

Для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Сочи выбран участок вблизи нового аэровокзального комплекса Краснодара. Как сообщил председатель совета директоров ООО «Аэротерминал» Александр Шмигельский, железнодорожная ветка может пройти в 700 м от будущего терминала. По его словам, на территории предусмотрено место для строительства железнодорожного и автобусного вокзалов, что должно обеспечить транспортную доступность для жителей города.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Господин Шмигельский отметил, что окончательное решение по размещению ВСМ пока не принято, так как проект требует значительных федеральных инвестиций. Ранее Минтранс заявлял о планах реализации маршрута Москва — Краснодар — Адлер, сроки строительства которого оцениваются не ранее 2045 года.

Новый аэровокзальный комплекс в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию в третьем-четвертом квартале 2027 года. Общий объем инвестиций в проект составляет 59 млрд руб., из которых 35 млрд направит компания «Аэродинамика», а около 22–24 млрд руб. будут профинансированы из бюджета Краснодарского края. Старый терминал после запуска нового продолжит работать в режиме международных перевозок, а дальнейшая судьба его территории будет определена позднее.

Вячеслав Рыжков