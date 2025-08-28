Над Краснодарским краем сбили 18 украинских дронов, над Крымом — 11

В ночь с 27 на 28 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из них 22 были сбиты над Черным морем. По 21 аппарату перехватили в Ростовской и Самарской областях, а 18 — в Краснодарском крае.

В Республике Крым нейтрализовали 11 беспилотников. По три беспилотника уничтожили в Воронежской и Саратовской областях, два — в Волгоградской области, и один — над Азовским морем.

Лия Пацан