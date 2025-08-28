В Геленджике эвакуируют базу отдыха из-за пожара после атаки БПЛА

В Геленджике проводят эвакуацию базы отдыха вблизи лесного массива, загоревшегося после падения беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Богодистов.

в тушении задействованы 20 единиц техники и около 100 человек. На место направлен вертолет МЧС, однако работе мешает боковой ветер.

Для размещения эвакуированных организован пункт временного пребывания на базе сельской школы. Разрушений и пострадавших нет.

О возгорании в районе села Криница стало известно утром 28 августа. Специалисты зафиксировали три очага общей площадью 200 кв. м., в тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники.

Кроме того, в Северском районе после падения обломков БПЛА загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе в Афипском поселке. Площадь возгорания составила 20 кв. м., на месте работают 21 человек и восемь единиц техники.

Анна Гречко