Поезда на курорты Кубани задерживаются после атаки БПЛА в Волгоградской области

Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили после пожара, возникшего из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным компании, все составы следуют по маршрутам, однако ряд пассажирских поездов продолжает задерживаться. В пути остаются: №107 Волгоград — Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт — Саратов, №244 Новокузнецк — Анапа, №358 Уфа — Имеретинский Курорт. Максимальное время отклонения от графика не превышает часа. Для восстановления движения используются все имеющиеся ресурсы.

Минувшей ночью силы ПВО сообщили о перехвате и уничтожении 102 украинских беспилотников в различных регионах России. В Волгоградской области ликвидировали два дрона, еще 18 сбили над Краснодарским краем.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропорту Сочи, где задерживаются почти 50 рейсов.

Анна Гречко