Анапа и Краснодар возглавили рейтинг поддержки МСП в 2025 году

Анапа, Краснодар, Горячий Ключ и пять районов Краснодарского края стали лидерами по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2025 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном департаменте молодежной политики.

Анализ показал, что лучшие результаты также показали Белореченский, Успенский, Белоглинский, Лабинский и Красноармейский районы. Как отмечают эксперты сообщества «Росмолодежь. Предпринимай», среди молодежи самой популярной сферой бизнеса остаются маркетинговые услуги, а на втором месте — продажи на маркетплейсах.

Малый и средний бизнес сохраняет статус ключевого источника рабочих мест на Кубани. В 2024 году в секторе МСП было занято 1,2 млн человек, что составляет почти каждую пятую занятость жителей региона.

По числу занятых в МСП Краснодарский край лидировал в Южном федеральном округе и занимал четвертое место в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Ране «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2025 году на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) из регионального бюджета в рамках нацпроектов направили свыше 386 млн руб.

Анна Гречко