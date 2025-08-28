На Кубани прогнозируют жаркую погоду без осадков в ближайшие два дня

В Краснодарском крае 29 и 30 августа ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит +17...22°, а в юго-восточных предгорьях +13...18°. Днем воздух прогреется до +30...35°, в предгорьях до +27...32°. В горах ночью прогнозируют +8...16°, а днем +18...23°. Осадков не предвидится.

На Черноморском побережье температура ночью составит +20...25°, а днем +28...33°. Ветер преимущественно восточных направлений 6–11 м/с, местами порывами до 20 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 29 августа в Краснодарском крае ожидается рост температуры воздуха, которая к выходным достигнет +36 градусов, что на 5–7 градусов выше климатической нормы.

Анна Гречко