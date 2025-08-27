До конца августа на Кубани сохранится жаркая погода

Жаркая погода сохранится в Краснодарском крае до конца августа. По данным Гидрометцентра России, которые приводит ТАСС, с пятницы в регионе ожидается рост температуры воздуха, которая к выходным достигнет +36 градусов, что на 5–7 градусов выше климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аналогичные значения прогнозируются и в Ростовской области, где в ближайшие дни температура составит около +35 градусов. В европейской части страны в начале сентября также ожидается аномально теплая погода.

Ранее синоптики центра «Фобос» отмечали, что на Кубани погодные условия будут формироваться под влиянием сухого барического максимума и атмосферного фронта, приносящего локальные грозовые дожди преимущественно на востоке региона.

Вячеслав Рыжков