Главные новости за 26 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти рано утром 26 августа уничтожили десять беспилотников. Глава 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил военных за обеспечение безопасности региона. В связи с воздушной угрозой в Пулково снова вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

При отражении атаки беспилотников в Сланцевском районе Ленобласти осколками повреждены стекла трех частных домов. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, среди людей пострадавших в результате очередной атаки БПЛА нет. Он поручил местной администрации определить ущерб.

В половину восьмого вечера 26 августа в доме 29-2 по улице Стойкости случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В трехкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 50 кв. м. По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб человек, возбуждено уголовное дело.

Петербурсгкий «Зенит» одержал уверенную победу над «Оренбургом» в третьем туре группового этапа Кубка России. Встреча, проходившая на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 3:5. Дубль на свой счет записал атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков, еще по разу отличились Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.

Экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом 26 августа сообщил нынешний врио главы региона Александр Дронов в Telegram-канале. О причинах смерти пока ничего не сообщается. От имени правительства региона и от себя лично господин Дронов выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Прусака.

Действующий генеральный директор петербургского судостроительного завода ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает должность в связи с переходом на новую работу. Какую именно должность займет господин Ненюков, не уточняется.

Признанного иностранным агентом бывшего главного редактора «МК в Питере» Максима Кузахметова внесли в перечь террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга. Признанный иноагентом Кузахметов был главредом «МК в Питере» с 2018 по 2021 год. С 2022 года он живет за границей и активно критикует действия руководства РФ.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Петроградского районного суда в отношении Дарьи Козыревой, отбывающей срок по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апелляции сторона защиты просила оправдать Козыреву. Апелляционная инстанция оставила вынесенный подсудимой приговор Петроградским райсудом без изменений.

АвтоВАЗ планирует начать поставки в Санкт-Петербург сборочные комплекты для серийного производства всех модификаций Lada Iskra в начале сентября. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе автомобильного концерна. Сейчас проходит заключительный этап подготовки к серийной сборке новой модели. До конца 2025 года планируют произвести до четырех тысяч машин.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила «Ъ-СПб», что причиной предостережения, вынесенного ведомством Международному банковскому институту имени Анатолия Собчака (МБИ) стало нарушение сроков внесения сведений о выданных дипломах. О том, что Рособрнадзор вынес предостережение 16 вузам стало известно 25 августа.

В ходе заседания городского правительства 26 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил нового федерального инспектора по городу. Этот пост занял Евгений Швец. До своего назначения на новую должность генерал Швец занимал пост главы Следственного управления СК России по Республике Карелия.