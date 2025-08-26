Экс-главреда «МК в Питере» внесли в перечень террористов и экстремистов

Признанного иностранным агентом бывшего главного редактора «МК в Питере» Максима Кузахметова включили в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Признанный иноагентом Максим Кузахметов был главредом «МК в Питере» с 2018 по 2021 год. С 2022 года он живет за границей и активно выступает в СМИ и на мероприятиях с критикой действий руководства РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на иноагента Богдана Литвина завели дело об участии в работе экстремистской организации.

Артемий Чулков