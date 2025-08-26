Скончался бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом 26 августа сообщил нынешний врио главы региона Александр Дронов в Telegram-канале.

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии»,— написал господин Дронов.

По словам врио губернатора Новгородской области, кто-то считал, что его предшественник был резок и «неудобен», однако Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины.

От имени правительства региона и от себя лично господин Дронов выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Прусака.

Господин Прусак руководил регионом с 1991 по 2007 год. В августе 2007 года досрочно ушел в отставку с поста. За время работы в Новгородской области он был отмечен рядом высоких государственных наград.

