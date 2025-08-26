Новым федеральным инспектором по Санкт-Петербургу назначен экс-глава СК Карелии

В ходе заседания городского правительства 26 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил нового федерального инспектора по городу. Этот пост занял Евгений Швец, сообщает пресс-служба Смольного.

Господин Швец назначен на должность 15 августа распоряжением полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, уточняется в официальном сообщении.

До своего назначения на новую должность генерал Евгений Швец занимал пост главы Следственного управления СК России по Республике Карелия, однако ушел в отставку в начале августа.

«Ъ-СПб» писал, что на том же заседании в Смольном 26 августа губернатор Александр Беглов сообщил об уходе со своего поста председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга Алексея Малухина — он перейдет на должность федерального уровня.

Андрей Цедрик