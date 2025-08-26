«Зенит» обыграл «Оренбург» в результативном матче Кубка России

Петербурсгкий «Зенит» одержал уверенную победу над «Оренбургом» в третьем туре группового этапа Кубка России. Встреча, проходившая на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК "Оренбург", Коммерсантъ Фото: Пресс-служба ФК "Оренбург", Коммерсантъ

Подопечные Сергея Семака открыли счет уже на второй минуте матча усилиями Максима Глушенкова, который черпачком перекинул голкипера хозяев Николая Сысуева. К 22-й минуте игры сине-бело-голубые вели уже со счетом 3:0. Отличились Александр Ерохин и Дуглас Сантос.

Пропущенный от капитана «Зенита» мяч разбудил «Оренбург», который спустя две минуты отквитал один мяч усилиями Владана Бубаньи, на 34-й минуте хозяева сократили разрыв до минимума. Идеальную подачу Ду Кейроса (находится в аренде у уральцев — Ъ) на дальнюю штангу головой замкнул Алексей Татаев.

Петербуржцы, почувствовав неладное, забрали инициативу обратно и были за это вознаграждены. На 43-й минуте за игру Бубаньи рукой судья назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Матео Кассьерра. Спустя 11 минут после начала второго тайма «Зенит» и вовсе снял все вопросы о победителе.

Штрафной удар элегантно реализовал все тот же Глушенков, который отправил сферу в левую от себя девятку. Хозяева ответили не менее эффектным голом Ацамаза Ревазова из-за пределов штрафой, однако на этом их атакующий потенциал иссяк. В следующем туре Кубка России подопечные Семака встретятся на «Газпром Арене» с грозненским «Ахматом», «Оренбург» примет дома казанский «Рубин».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ФК «Зенит» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу разгромил на «Газпром Арене» махачкалинское «Динамо» — 4:0.

Андрей Маркелов