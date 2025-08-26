Суд в Петербурге оставил в силе приговор Дарье Козыревой по делу о дискредитации
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Петроградского районного суда в отношении Дарьи Козыревой, отбывающей срок по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщили 26 августа в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в апелляции сторона защиты просила отменить приговор и оправдать Козыреву.
Апелляционная инстанция оставила вынесенный подсудимой приговор Петроградским райсудом без изменений.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что на оглашении приговора по уголовному делу о дискредитации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) Козыревой было предоставлено последнее слово, в котором она «наговорила» на аналогичную административную статью.
Подробнее об уголовном деле и вынесенном Дарье Козыревой приговоре — в материале «Ъ-СПб» «Стих и интервью привели в колонию».