Суд в Петербурге оставил в силе приговор Дарье Козыревой по делу о дискредитации

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Петроградского районного суда в отношении Дарьи Козыревой, отбывающей срок по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как сообщили 26 августа в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в апелляции сторона защиты просила отменить приговор и оправдать Козыреву.

Апелляционная инстанция оставила вынесенный подсудимой приговор Петроградским райсудом без изменений.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на оглашении приговора по уголовному делу о дискредитации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) Козыревой было предоставлено последнее слово, в котором она «наговорила» на аналогичную административную статью.

Андрей Цедрик