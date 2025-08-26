Сильный пожар тушат на улице Стойкости, очевидцы сообщают о взрыве газа

В половину восьмого вечера 26 августа в доме 29-2 по улице Стойкости случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В трехкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 50 кв. м.

По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб один человек.

На месте работают сотрудники СК, семь единиц техники и 28 человек личного состава МЧС. В экстренных службах выясняют обстоятельства происшествия.

UPD: Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неострожности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека погибли после квартирных пожаров в Купчино и на Туристской улице.

Андрей Маркелов