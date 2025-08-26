Главные новости за 26 августа. Новороссийск

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций о прекращении уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в избиении посетителей кафе «Клим» в Анапе. Дело направлено прокурору для устранения нарушений и переквалификации действий обвиняемых на более тяжкую статью.

В Анапе ликвидировали лесной пожар на площади 11,2 гектаров.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично дал указание возбудить уголовное дело после многочисленных обращений граждан, которые могут лишиться своего жилья в Анапском районе.

По итогам первого полугодия 2025 года Новороссийск подтвердил статус одного из ключевых промышленных центров Краснодарского края. Город вошел в топ муниципальных образований по объему отгрузки промышленной продукции, находящейся в ведении министерства промышленной политики региона.

Новороссийский морской университет получил предостережение от Рособрнадзора.

Инвестиции в туркластер «Марьина Роща» в Геленджике превысят 20 млрд рублей.

Новороссийск стал одним из самых привлекательных городов для переезда.