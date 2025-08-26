Новороссийск стал одним из самых привлекательных городов для переезда

Калининград, Новороссийск и Ярославль стали лидерами рейтинга по миграционной привлекательности среди российских городов. Противоположную ситуацию демонстрируют Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк, которые оказались наименее привлекательными для переезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.

Помимо тройки лидеров, в первую десятку рейтинга вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. Столица России, Москва, заняла в этом списке 11-е место. В исследовании отмечается, что, несмотря на большое число желающих поселиться в Москве или инвестировать в столичную недвижимость, существует и значительный обратный поток мигрантов.

«Мы исходим из того, что за качество жизни люди "голосуют ногами", перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей»,— объяснил господин Селезнев.

Исследование анализировало миграционные потенциалы — намерения людей переехать или приобрести недвижимость в городах с населением свыше 250 тыс. человек. Исследование проводилось в три этапа в течение текущего года, в нем приняли участие почти 12 тыс. респондентов.