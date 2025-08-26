Новороссийск стал одним из самых привлекательных городов для переезда
Калининград, Новороссийск и Ярославль стали лидерами рейтинга по миграционной привлекательности среди российских городов. Противоположную ситуацию демонстрируют Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк, которые оказались наименее привлекательными для переезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Помимо тройки лидеров, в первую десятку рейтинга вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. Столица России, Москва, заняла в этом списке 11-е место. В исследовании отмечается, что, несмотря на большое число желающих поселиться в Москве или инвестировать в столичную недвижимость, существует и значительный обратный поток мигрантов.
«Мы исходим из того, что за качество жизни люди "голосуют ногами", перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей»,— объяснил господин Селезнев.
Исследование анализировало миграционные потенциалы — намерения людей переехать или приобрести недвижимость в городах с населением свыше 250 тыс. человек. Исследование проводилось в три этапа в течение текущего года, в нем приняли участие почти 12 тыс. респондентов.