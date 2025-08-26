Новороссийский морской университет получил предостережение от Рособрнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила о направлении официальных предостережений 16 российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. В этот перечень вошел и Новороссийский Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Сообщение размещено на сайте регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Помимо вуза из Новороссийска, предостережения получили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также Международный банковский институт им. Анатолия Собчака. Конкретные нарушения, которые вызвали обеспокоенность надзорного ведомства, в официальном сообщении не уточняются.

Информация о вынесенных предостережениях вносится в Федеральный реестр сведений о документах об образовании. Эта система, которую Рособрнадзор ведет с 2013 года, призвана бороться с оборотом поддельных дипломов государственного образца и сокращать число нарушений и коррупционных схем в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить любой диплом на подлинность.