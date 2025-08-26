Новороссийск вошел в рейтинг самых промышленных муниципалитетов Кубани

По итогам первого полугодия 2025 года Новороссийск подтвердил статус одного из ключевых промышленных центров Краснодарского края. Город вошел в топ муниципальных образований по объему отгрузки промышленной продукции, находящейся в ведении министерства промышленной политики региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Промышленные предприятия Новороссийска отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 31,3 млрд руб. Такой показатель позволил городу уступить только Абинскому району (50,3 млрд руб.) и Краснодару (34 млрд руб.).

Основу промышленной мощи Новороссийска традиционно составляют предприятия строительной отрасли: ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ООО «Атакайцемент». Значительный вклад также вносят ООО «Новороссметалл» (металлопродукция), ООО «Выбор-С» (тротуарная плитка и малые архитектурные формы), ООО «Кримиан Франц Киль» (пассажирские сиденья для общественного транспорта) и ООО «Бриз» (бумажные хозяйственные изделия).