В Анапе ликвидировали лесной пожар на площади 11,2 гектаров
26 августа в В 13:45 лесной пожар в селе Варваровка ликвидирован на примерной площади 11,2 га. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Крупный лесной пожар, начавшийся 25 августа в окрестностях Анапы, в селе Варваровка, шел двое суток. На месте происшествия работали силы МЧС, лесопожарные бригады и добровольцы, которые двое суток вели непрерывную борьбу с огнем.
Для ликвидации возгорания привлекли значительные ресурсы: в операции задействовали 118 человек и 43 единицы спецтехники. Для тушения с воздуха привлечен вертолет Ми-8, который совершил 11 сбросов воды.