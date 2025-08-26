В Анапе ликвидировали лесной пожар на площади 11,2 гектаров

26 августа в В 13:45 лесной пожар в селе Варваровка ликвидирован на примерной площади 11,2 га. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупный лесной пожар, начавшийся 25 августа в окрестностях Анапы, в селе Варваровка, шел двое суток. На месте происшествия работали силы МЧС, лесопожарные бригады и добровольцы, которые двое суток вели непрерывную борьбу с огнем.

Для ликвидации возгорания привлекли значительные ресурсы: в операции задействовали 118 человек и 43 единицы спецтехники. Для тушения с воздуха привлечен вертолет Ми-8, который совершил 11 сбросов воды.