Дело об избиении в анапском кафе «Клим» вернули прокурору для переквалификации

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций о прекращении уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в избиении посетителей кафе «Клим» в Анапе. Дело направлено прокурору для устранения нарушений и переквалификации действий обвиняемых на более тяжкую статью, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт произошел в ночь на 3 сентября 2024 года, когда двое приезжих, получив отказ девушки в знакомстве, избили двух молодых людей, вступившихся за нее. Третьим участником нападения оказался охранник соседнего заведения. Несмотря на то, что обвиняемые признали вину и возместили ущерб, а потерпевшие подали заявление о примирении сторон, прокурор настаивал на переквалификации дела на ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц).

По мнению прокуратуры, суды первой и апелляционной инстанций не учли агрессивный и демонстративный характер нападения, совершенного с явным пренебрежением к общественному порядку. Кассационный суд согласился с этими доводами, отметив, что примирение сторон не допускается по делам о хулиганстве, которое предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Теперь дело возвращено прокурору для устранения процессуальных нарушений и переквалификации обвинения.