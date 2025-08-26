Глава СКР взял на контроль ситуацию с земельными конфликтами в Анапском районе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично дал указание возбудить уголовное дело после многочисленных обращений граждан, которые могут лишиться своего жилья в Анапском районе. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Конфликтная ситуация возникла после того, как жители приобрели земельные участки в Анапе и близлежащих населенных пунктах, построили дома и официально зарегистрировали их. Однако в 2021 году в генеральный план были внесены изменения, в результате которых эти земли неожиданно перевели в категорию особо ценных сельхозугодий, несмотря на их фактическое несоответствие предъявляемым требованиям.
Из-за этого решения люди теперь опасаются, что их дома признают незаконными и обяжут снести. Многочисленные попытки решить проблему через различные инстанции не принесли результата.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову немедленно возбудить уголовное дело и взять расследование под личный контроль. Исполнение этого поручения находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета.