Глава СКР взял на контроль ситуацию с земельными конфликтами в Анапском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично дал указание возбудить уголовное дело после многочисленных обращений граждан, которые могут лишиться своего жилья в Анапском районе. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Конфликтная ситуация возникла после того, как жители приобрели земельные участки в Анапе и близлежащих населенных пунктах, построили дома и официально зарегистрировали их. Однако в 2021 году в генеральный план были внесены изменения, в результате которых эти земли неожиданно перевели в категорию особо ценных сельхозугодий, несмотря на их фактическое несоответствие предъявляемым требованиям.

Из-за этого решения люди теперь опасаются, что их дома признают незаконными и обяжут снести. Многочисленные попытки решить проблему через различные инстанции не принесли результата.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову немедленно возбудить уголовное дело и взять расследование под личный контроль. Исполнение этого поручения находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета.