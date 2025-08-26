Инвестиции в туркластер «Марьина Роща» в Геленджике превысят 20 млрд рублей

АО «Усадьба «Марьина Роща» направит 20,3 млрд рублей на развитие курортной территории, которая будет включать в себя винодельню и гольф-академию. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Подписание соответствующего соглашения о реализации проекта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Ранее компания-инвестор оценивала объем вложений в создание этой туристической локации примерно в 16 млрд руб.

Сейчас инвестор занимается разработкой проектно-сметной документации. Планируется, что общий объем финансирования достигнет 20,3 млрд руб. Завершить реализацию всего проекта планируется до конца 2029 года. В результате его воплощения будет создано около 350 новых рабочих мест. Согласно прогнозам инвестора, ежегодный прирост турпотока в регион составит более 160 тыс. человек.

АО «Усадьба «Марьина Роща» владеет 453 га земли в селе Марьина Роща. В планах застройщика — возведение гольф-отеля с академией гольфа, гостинично-туристической базы и собственной винодельни. Кроме того, на территории курорта будут разбиты виноградники и оливковые рощи, а также будут созданы этнопарк «Пространство живой истории», охотничье хозяйство «Парк Геленджик» и парк дикой природы.

Согласно данным системы СПАРК, АО «Усадьба «Марьина Роща» было зарегистрировано в Геленджике в 2017 году. Основным видом деятельности предприятия является управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. Генеральным директором компании является Александр Жучков. Единственным собственником общества выступает московская компания ООО «Бизнес и инвестиции».