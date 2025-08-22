Главные новости за 22 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания прогулочного катера на реке Фонтанке в центре Петербурга. Чрезвычайное происшествие случилось на маломерном судне «Эдвард».

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти выявили и пресекли очередной факт незаконной легализации мигрантов в Невском районе города. По оперативным данным, противоправная деятельность велась с 2022 года: иностранным гражданам оформлялась фиктивная регистрация по адресам, в которых они фактически не проживали.

Объем инвестиций в серийное производство разработанных инжиниринговым центром Обуховского завода (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») грузовиков БАЗ в промзоне Шушары составит 6,5 млрд рублей. По данным КППИиТ, запуск производства запланирован на 2025 год.

Петербургская полиция расследует мошенничество в отношении пенсионера с улицы Маршала Казакова, оставшегося без 7,5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового Дома культуры в городском поселении Красный Бор в Тосненском районе. В культурно-досуговом центре планируют открыть библиотеку, спортивный корпус и зрительный зал на 150 мест.

Струго-Красненский районный суд удовлетворил иск отделения партии «Яблоко» в Псковской области к Министерству финансов России с целью получить компенсацию за незаконное снятие списка партии с выборов депутатов Струго-Красненского окружного Собрания первого созыва. Партии присудили 191 тыс. рублей.

Родственники петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего 23 августа в 2023 году, планируют установить ему памятник на месте крушения самолета. Она заявила, что вместе с сыном бизнесмена Павлом они приобрели участок в Тверской области.

С 25 августа по 17 ноября 2025 года в связи с капитальным ремонтом эскалаторов изменится режим работы вестибюля станции «Нарвская». По рабочим дням с 08:10 до 09:10 вход на станцию будет закрыт для пассажиров. С 16:45 до 19:00 часов вход будет ограничен.

ООО «Магнитогор» арендовало 3,3 тыс. кв. м помещений в складском комплексе «Октавиан» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, расположенном рядом с границей Санкт-Петербурга. Как полагают в компании, переезд на новый склад позволит «Магнитогору» улучшить качество объекта.

Жители Петербург с 16 сентября смогут вылететь из Пулково в Самарканд. Самолеты будут летать по средам и пятницам. Рейсы в Ташкент запускаются с 17 сентября. Вылететь в столицу Узбекистана можно будет по четвергам и субботам.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь возмутился, почему город выделяет субсидии частным школам с платным обучением. Парламентарий предложил денежные средства направить на повышение заработных плат учителей городских школ.