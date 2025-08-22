Полиция выявила канал незаконной легализации 1,5 тыс. мигрантов в Петербурге

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти выявили и пресекли очередной факт незаконной легализации мигрантов в Невском районе города. О рейде утром 22 августа сообщили в региональном главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оперативным данным, противоправная деятельность велась с 2022 года: иностранным гражданам оформлялась фиктивная регистрация по адресам, в которых они фактически не проживали. Организатором преступной схемы стал 55-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Техническую часть осуществляла 45-летняя работница миграционной службы.

Предварительно установлено, что злоумышленниками было легализовано не менее 1500 мигрантов. Стоимость услуг по фиктивной регистрации варьировалась от 15 до 30 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ходе обыска по адресам проживания фигурантов, а также в хостеле на улице Подвойского обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, уточнили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что очередной канал нелегальной миграции выявила полиция в Кингисеппском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик