Вестибюль станции «Нарвская» изменит режим работы из-за ремонта с 25 августа

С 25 августа по 17 ноября 2025 года в связи с капитальным ремонтом эскалаторов изменится режим работы вестибюля станции «Нарвская». Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По рабочим дням с 08:10 до 09:10 вход на станцию будет закрыт для пассажиров. С 16:45 до 19:00 часов вход будет ограничен.

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 25 августа интервал движения маршруте № 205 будет сокращен до 7-10 минут.

Доехать от «Нарвской» до ближайших станций метро можно будет наземным транспортом: до станции «Балтийская» — на автобусе № 205, до станции «Кировский завод» — на автобусах № 2, №66 и №73, а также троллейбусе № 20.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вход на станцию метро «Лесная» будут закрывать по утрам из-за ремонта эскалаторов.

Артемий Чулков