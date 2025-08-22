Пожилой житель юго-запада Петербурга передал курьерам мошенников 7,5 млн рублей

Петербургская полиция расследует мошенничество в отношении пенсионера с улицы Маршала Казакова, оставшегося без нескольких миллионов рублей. Об очередном инциденте с участием телефонных мошенников проинформировали в региональном ГУ МВД.

Как сообщили в полиции, в ночь на 21 августа в правоохранительные органы обратился 74-летний мужчина, который рассказал, что после телефонной беседы с неизвестным поверил в легенду о декларировании денежных средств и передал курьерам 7,5 млн рублей из личных накоплений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование, злоумышленников ищут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге огласили приговор мошенникам, похитившим почти 12,5 млн рублей.

Андрей Цедрик