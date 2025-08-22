Псковское «Яблоко» получит 190 тыс. рублей за незаконное снятие кандидатов с выборов

Струго-Красненский районный суд удовлетворил иск отделения партии «Яблоко» в Псковской области к Министерству финансов России с целью получить компенсацию за незаконное снятие списка партии с выборов депутатов Струго-Красненского окружного Собрания первого созыва. Конституционный суд в марте этого года признал инцидент нарушением Конституции.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На муниципальных выборах два года назад отменили регистрацию семи единых списков «Яблока». Партии присудили 191 тыс. рублей, из которых 91 тыс. рублей — фактические расходы на проведение избирательной кампании, 50 тыс. рублей — за нарушение конституционного права на участие в выборах, еще 50 тыс. рублей — за настойчивость в достижении правовой цели по защите своих прав.

В пресс-службе регионального отделения партии отметили, что это уже четвертое решение по удовлетворению иска псковского «Яблока» к министерству. На очереди три судебных процесса: в Красногородском, Пыталовском и Печорском районах.

Татьяна Титаева